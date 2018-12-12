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Детям из многодетных семей Липецкой области подарили бесплатный проезд

Общество

По инициативе Игоря Артамонова льготы будут действовать круглый год

Липецк, 12 декабря 2018, 13:39 — REGNUM  В Липецкой области школьники и студенты очной формы обучения получат право бесплатно ездить на общественном транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в течение всего календарного года. Как сообщила пресс-служба областной администрации, такое решение было принято по инициативе врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

До внесения изменений в действующее законодательство школьники и студенты из многодетных семей в возрасте до 24 лет ездили в общественном транспорте бесплатно только в течение учебного года — с сентября по июнь.

По данным обладминистрации, в Липецкой области живут более 13 тысяч многодетных семей, которые воспитывают 42 тыс. 723 детей, в том числе 29 тыс. 907 школьников и студентов очной формы обучения. Из областного бюджета на обеспечение бесплатного проезда детей из многодетных семей в 2019 году будет выделено 57,5 млн рублей

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Проблемы многодетных семей
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