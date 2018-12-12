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В Нижнем Новгороде стартовал Всероссийский фестиваль молодежных инноваций

Общество

В рамках фестиваля пройдёт круглый стол, посвящённый вопросам технологического предпринимательства

Нижний Новгород, 12 декабря 2018, 13:33 — REGNUM  Более 50 проектных команд принимают участие во Всероссийском фестивале молодежных инноваций «ИнноФест», который проходит в эти дни на площадке Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, сообщает 12 декабря пресс-служба вуза.

На церемонии открытия, состоявшейся в Центре инновационного развития ННГУ, выступили ректор Евгений Чупрунов, замминистра — начальник управления ИТ инфраструктуры, информационной безопасности и связи министерства информационных технологий и связи Нижегородской области Алексей Воробьев, другие лица.

«В фестивале принимают участие более 50 проектных молодежных команд, в качестве экспертов выступают представители бизнеса, науки и власти, а также спикеры из Открытого университета Сколково», — говорится в сообщении.

Программа фестиваля включает в себя выставку-конкурс молодежных инновационных проектов «Территория молодежных инноваций» по номинациям: медицина, здоровье и долголетие (HealthNet), нейротехнологии (NeuroNet), интернет вещей и Big Data (SafeNet), морские интеллектуальные системы (MariNet), социальные инновации; практико-ориентированную интенсивную программу для будущих лидеров научно-технологических проектов. Также в рамках фестиваля пройдёт круглый стол на тему «Государство. Наука. Бизнес. Молодежь. Актуальные вопросы технологического предпринимательства».

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