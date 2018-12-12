Ролик YouTube Rewind 2018 об итогах года не смог побить антирекорд Бибера

Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Ролик YouTube Rewind 2018 почти побил рекорд певца Джастина Бибера по количеству дизлайков. Ролик об итогах уходящего года собрал 8,9 млн негативных реакций, но первое место все же уступил клипу исполнителя на песню Baby, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ролики серии YouTube Rewind, подводящие итоги года, стали традиционными для видеохостинга. Однако, такого результата они достигли впервые. Видео об итогах 2018 года собрало почти 114 млн просмотров, из них 2,1 млн лайков и 8,9 млн дизлайков. Пользователи остались недовольны контентом, который выбрали создатели видео.

«Не итоги года, а шапито. Хотя первые видео были достойными», — пишет Oncore

«Youtube Rewind превратился в визитную карточку для рекламодателей, хотя должен быть «наградой» для контент-мейкеров. В этом выпуске не упомянули ни одного громкого события, которое должно было попасть в него. К-POP, поедание еды. Ну камон, не этим люди жили», — пишет Saitama

В противовес официальному видеоролику от YouTube своё видео формата Rewind выпустил ютубер ChrisAwake. Видео было достаточно тепло встречено зрителями и при 3 млн просмотров собрало 4,1 тыс дизлайков и 409 тыс лайков.

«Вау, это было здорово. Я не смог даже досмотреть оригинальный Rewind, а этим насладился от начала и до конца», — пишет Phone Battles.

Напомним, что самое большое количество дизлайков в истории видеохостинга YouTube заработал клип исполнителя Джастина Бибера на песню Baby. Его посмотрели более 2 млрд раз, при этом он собрал 9,7 млн дизлайков и 10 млн лайков. Такого результат клип достиг за 8 лет (премьера в 2010 году), а видео Rewind для похожих показателей понадобилось всего пять дней.

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