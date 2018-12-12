Глава Екатеринбурга предложил способ спасения дворца культуры «Химмаш»

Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM Находившийся под угрозой сноса дворец культуры «Химмаш» будет передан в собственность Екатеринбурга или Свердловской области. Такое обещание дал глава Екатеринбурга Александр Высокинский на приеме горожан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Высокинского, городские власти крайне заинтересованы в спасении объекта. В течение трех месяцев будет решено, в чью собственность перейдет ДК. В перспективе дворцу понадобится ремонт, но не реконструкция, уточнил градоначальник.

Мэр добавил, что сейчас будет решаться, какой кусок земли будет отдан главе компании AVS Group Валерию Савельеву взамен территории ДК. Именно AVS Group в данный момент является владельцем здания.

Напомним, о возможном сносе Дворца культуры Химмаш стало известно в начале 2018 года. Предполагалось, что на месте ДК будет построен жилой квартал с офисной частью. В ноябре 2018 года творческие коллективы ДК сообщили, что их просят освободить занимаемые помещения до конца года. Общественное возмущение привело к тому, что 29 ноября мэр города Александр Высокинский встретился с главой AVS Group. Стороны договорились о том, что сносить объект всё-таки не будут.

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