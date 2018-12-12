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В Казахстане назвали место установки главной новогодней ёлки страны

Общество

Церемония зажжения ёлки запланирована на 18 декабря

Астана, 12 декабря 2018, 13:16 — REGNUM  Главная новогодняя ёлка Казахстана будет установлена на территории национальной компании «ЭКСПО-2017», сообщает 12 декабря издание BNews со ссылкой на администрацию Астаны.

Церемония зажжения ёлки запланирована на 18 декабря. В рамках Нового года в Астане подготовили специальную праздничную концепцию АstanaWinterland, которая призвана украсить город.

В рамках концепции будут оформлены улицы, скверы, парки и другие объекты. По городу разместят 45 елей, 36 снежных городков и 32 катка. Для создания новогодней атмосферы планируется организовать более 400 мероприятий.

Отметим, в отличие от России Казахстан отдыхает в новогодние праздники лишь 1 и 2 января, а также 7 января отмечает Рождество. Ближайшие к Новому году праздник — 8 марта.

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