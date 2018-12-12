«Великие имена России»: аэропорт Горно-Алтайска сняли с голосования

Горно-Алтайск, , 13:14 — REGNUM Аэропорт Горно-Алтайска (Республика Алтай) не получил имя Николая Рериха, несмотря на то, что именно он победил в первом туре голосования, проведённого в рамках проекта «Великие имена России». Как сообщает сайт «Новости Горного Алтая» со ссылкой на секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, решение вывести горно-алтайский аэропорт из проекта принято после обращения республиканской Общественной палаты, члены которой обеспокоены «поляризацией общественных настроений в регионе».

Напомним, в этом обращении общественников, в частности, говорилось о том, что в ходе проведения конкурса малочисленность населения региона подавлялась числом голосов последователей Рериха из других регионов. Это обстоятельство было воспринято местной общественностью как несправедливость.

«Учитывая географию сторонников Рериха и учет голосов вне места проживания, жителями данный фактор воспринимается как противостояние и противопоставление волеизъявлению жителей Республики Алтай последователями движения Агни-йога, а не как великого русского художника», — было заявлено в письме.

Эти аргументы, как следует из пояснения Валерия Фадеева, организаторами конкурса были услышаны, они решили, что данная ситуация идет вразрез с идеологией конкурса, а именно — сохранением исторической памяти и объединением жителей региона вокруг имен выдающихся соотечественников.

«Действовать «под копирку» в таком проекте нельзя, поэтому мы взяли небольшой тайм-аут, чтобы разобраться в спорных ситуациях, к которым также отнесли вопрос с утверждением победителя в Горно-Алтайске», — отметил Валерий Фадеев.

Он не исключил, что горно-алтайский аэропорт примет участие в следующем конкурсе проекта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, имена, которые по итогам проекта «Великие имена России» выберут россияне, должны дополнить официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения. В их число вошел и аэропорт Горно-Алтайска.

Из выдающихся соотечественников, именами которых может быть назван аэропорт в Горно-Алтайске, лидировали двое. Это философ, художник Николай Рерих и художник, общественный деятель Григорий Чорос-Гуркин. Также в листе голосования значился Герой Советского Союза артиллерист Илья Шуклин, но за него участники акции отдали ничтожно малое число голосов.

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