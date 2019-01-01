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Москва вновь попала в десятку регионов РФ с лучшей экологией

Общество

Столица России поднялась в рейтинге сразу на четыре места — ранее мегаполис выбыл из десятки по причине на загрязнения атмосферного воздуха сероводородом

Москва, 1 января 2019, 16:02 — REGNUM  По итогам осени 2018 года эксперты из общественной организации «Зелёный патруль» составили рейтинг регионов России с самой благополучной экологической обстановкой. Об этом сообщает 12 декабря RT.

Первую сторочку экологического рейтинга заняла Тамбовская область, второе место — у Алтайского края, тройку лидеров замкнула республика Алтай. Курская область поднялась на четвертое место, в ТОП-5 также вошла Белгородская область.

Москва заняла в рейтинге восьмое место — сразу после Мурманской и Магаданской областей. Столица России поднялась сразу на четыре места. После Москвы в десятке расположилась республика Коми, и Санкт-Петербург (10 место).

Экологи уведомили, что регионом с самой худшей экологической обстановкой стала Свердловская область с 85-м результатом. Чуть лучше оказалась Челябинская область — 84 место. На 83 строчке рейтинга разместилась Иркутская область, а Московская область заняла 82 место.

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