Экологи составили рейтинг наиболее «чистых» регионов России

Москва, , 13:02 — REGNUM Эксперты из общественной организации «Зелёный патруль» по итогам осени 2018 года составили рейтинг российских регионов с наиболее благополучной экологической обстановкой. Об этом сообщает 12 декабря RT.

Отмечается, что первое место экологического рейтинга осени заняла Тамбовская область, на второй строчке — Алтайский край, тройку лидеров замкнула республика Алтай. Курская область улучшила свои показатели, поднявшись на четвертое место, в пятерку также вошла Белгородская область.

Москва заняла в рейтинге восьмое место — сразу после Мурманской и Магаданской областей. Сообщается, что столица России поднялась сразу на четыре места (ранее мегаполис выбыл из десяти лучших регионов по причине загрязнения атмосферного воздуха сероводородом).

После Москвы в десятке расположилась республика Коми, и замкнул топ-10 лучших в экологическом плане регионов страны Санкт-Петербург.

Экологи отметили, что Свердловская область с 85-м результатом стала регионом с самой худшей экологической обстановкой. Чуть лучше оказалась Челябинская область — 84-е место. На 83-й строчке рейтинга разместилась Иркутская область, а Московская область заняла 82-е место экологического рейтинга.

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