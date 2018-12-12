В Дагестане наградили мужчин, спасших выпавшую из окна девочку

Махачкала, , 13:01 — REGNUM Памятные награды вручило правительство Дагестана Тагиру Магомедову и Айдемиру Куйдуеву, спасшим выпавшую из окна пятого этажа пятилетнюю девочку. В День спасателя, 27 декабря, они также получат ведомственные награды от республиканского управления МЧС, сообщили ИА REGNUM в пресс — службе администрации региона.

Председатель правительства Дагестана Артём Здунов поблагодарил Магомедова и Куйдуева за достойное поведение в экстренной ситуации.

«Для нас это не рядовой случай. В такой ситуации может оказаться каждый, но как человек поступит — зависит от воспитания. Большое спасибо вашим родителям», — сказал премьер-министр республики.

Руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов также выразил благодарность спасителям за мужественный поступок

«Этот ролик, наверное, смотрит вся страна. Мне звонили из разных субъектов, все россияне благодарны вам за то, что вы спасли ребенка», — сказал Иванов и добавил, что вместе с Артёмом Здуновым будет ходатайствовать перед главой Дагестана Владимиром Васильевым о присвоении Магомедову и Куйдуеву государственных наград республики.

Напомним, инцидент произошёл в Махачкале накануне, 11 декабря. Водитель маршрутного такси Тагир Магомедов заметил ребёнка, повисшего на оконном карнизе пятого этажа. Пятилетняя девочка тот момент находилась дома одна, так как отец был на работе, а мать вышла в магазин.

Магомедов позвал на помощь своего товарища — диспетчера транспортной компании Айдемира Куйдуева. Когда девочка сорвалась и полетела вниз, мужчинам не удалось поймать ребёнка, но они максимально смягчили падение. Девочка отделалась незначительными ушибами. Момент спасения был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения.

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