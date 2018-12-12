Глава МВД Казахстана прокомментировал проблему двойного гражданства

Астана, , 13:00 — REGNUM Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов прокомментировал многочисленные факты получения двойного гражданства лицами, уезжающими в Россию, сообщает 12 декабря издание Zakon.kz.

Министр отметил, что граждане выезжают за границу законно, получают гражданство, но не сообщают об этом. Все 15 тыс. лиц, выявленные в 2018 году, имеют гражданство России и Казахстана. Касымов добавил, что с Таджикистаном таких фактов не зарегистрировано.

Ситуация с двойным гражданством складывается из-за того, что у Казахстана нет соглашения с Россией, в рамках которого информация о получении гражданства отправлялась бы автоматически.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Касымов представил депутатам Мажилиса парламента Казахстана законопроект, ратифицирующий соглашение с Таджикистаном о сотрудничестве в области миграции.

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