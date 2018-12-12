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В России на 15% сократилась смертность от непищевого алкоголя

Общество

Таких смертей стало меньше на 1277 случаев

Москва, 12 декабря 2018, 13:02 — REGNUM  Количество смертельных случаев отравления спиртосодержащими жидкостями за девять месяцев года снизилось в России на 15,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом сообщает 12 декабря пресс-служба Роспотребнадзора.

Уточняется, что таких смертей стало меньше на 1277 случаев. Таким образом, за девять месяцев 2017 года от отравлений непищевым спиртным погибло около 8240 человек, а за девять месяцев текущего года — 6960 человек.

Отмечено также, что продажи спиртосодержащих жидкостей снизились в результате принятых властями решений о приостановлении розничной торговли такой продукцией и усилению контроля за ее оборотом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что за минувшие пять лет потребление алкоголя в России сократилось на 40%.

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Алкогольные отравления
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