В Бурятии за спасение людей наградили юных героев

Улан-Удэ, , 12:34 — REGNUM В Бурятии 12 декабря, в День Конституции, наградили шестерых юных героев, проявивших себя в экстремальных ситуациях и спасших людские жизни.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, государственной награды РФ «За спасение жизни» удостоились Егор Елькин и Никита Сухарев. В августе 2018 году они увидели лежавшего без сознания незнакомого мальчика и доставили его на такси в больницу.

Награду «За мужество в спасении» получил ученик Новоильинской школы Заиграевского района Кирилл Журавлёв. Он вытащил одноклассника, провалившегося под воду на тонком льду.

Также награды «За мужество в спасении» удостоены Балдоржо Бальжиров, Дансаран Цыбикжапов и Даши Гобоев. Все они — ученики Усть-Оротской школы Кижингинского района. В августе текущего года дети отдыхали на реке Худан и заметили, что две девочки начали тонуть. Юные герои прыгнули в воду и спасли девочек.

«В этот знаменательный день мы чествуем детей-героев, проявивших мужество в чрезвычайных ситуациях и спасших человеческие жизни», — сказал присутствовавший на мероприятии заместитель председателя правительства Бурятии Пётр Мордовской.

Он отметил, что медаль «За спасение жизни» учреждена Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей».

«Уважаемые дети, разрешите от имени главы Республики Бурятия — председателя правительства Республики Алексея Цыденова поздравить всех с праздником, пожелать всего самого доброго, хорошей учёбы. Благодарю вас за активную жизненную позицию, за высокое чувство патриотизма», — сказал Пётр Мордовской.

Напомним, гражданско-патриотический проект «Дети-герои» реализуется с 2014 года. Мероприятие проходит под эгидой Совета Федерации ФС РФ во взаимодействии с Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей». Оно направлено на привлечение внимания общества к вопросам милосердия и человечности, популяризации деятельности детских общественных организаций и движений.