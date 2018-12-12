В Госдуме хотят увеличить скидку при оплате штрафов ГИБДД

Москва, , 12:33 — REGNUM В Госдуме намерены увеличить скидку при своевременной оплате штрафов за нарушения ПДД, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

«Мы считаем, что в Москве или Санкт-Петербурге, где завышены штрафы по сравнению другими субъектами РФ, скидка должна быть не 50%, а должна быть выше для того, чтобы права наших граждан были уравнены», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Кроме того, по мнению парламентария, необходимо дать гражданам возможность в электронной форме обжаловать эти штрафы.

Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий получить скидку на оплату штрафа в случае задержки почтой копии постановления. По ходатайству нарушитель сможет рассчитывать на восстановление 20-дневного срока оплаты штрафы с дисконтом в 50%.

Читайте ранее в этом сюжете: Нарушители ПДД смогут претендовать на скидку в случае задержки штрафа