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Похолодание к выходным пообещали москвичам синоптики

Общество

В ночь на 17 декабря в мегаполисе ожидается до -18 °С

Москва, 12 декабря 2018, 12:30 — REGNUM  В Москве с четверга, 13 декабря, ожидается похолодание и гололедица на дорогах. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

По сведениям синоптиков, днем 13 декабря в столице России и в Подмосковье ожидается выпадение снега, температура будет держаться в пределах от 0 до — 5 °C.

«Пройдет снег. Осторожно! На дорогах гололедица, местами сильная», — отметили в метеослужбе.

Эксперты ожидают снижение дневных температур воздуха в Москве от −4…−6 °С в пятницу, 14 декабря, до −3…−8 °С в субботу 15 декабря. В ночь на 17 декабря в мегаполисе ожидается до — 18 °C, добавили в метеослужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ уведомили, что ожидаемое похолодание в Московском регионе связано с приближением к Европейской территории России холодного антициклона.

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