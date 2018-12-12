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В Казахстане запущен проект по заочному установлению инвалидности

Общество

Подобный подход позволит исключить коррупционные риски

Астана, 12 декабря 2018, 12:25 — REGNUM  В семи регионах Казахстана запущен пилотный проект по заочному установлению инвалидности, сообщили 12 декабря в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения республики.

Проект реализуется совместно с министерством здравоохранения Казахстана. Заместитель министра труда и соцзащиты населения Нариман Мукушев добавила, что данные о пациенте собираются в поликлинике, а затем передаются в информационную систему минтруда.

В ведомстве отмечают, что подобный подход позволит исключить коррупционные риски. Все заявки будут рассматриваться независимыми экспертами.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что ведомство готовит изменения в правила проведения медико-социальной экспертизы, которая позволит присваивать бессрочные группы инвалидам с необратимым анатомическими дефектами.

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Проблемы инвалидов
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