В Крыму планируют возродить паломнический туризм

Симферополь, , 12:20 — REGNUM Возрождение и развитие паломнических туров в Крыму обсудили сотрудники Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского совместно с заместителем председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей, депутатом Русланом Бальбеком («Единая Россия»), сообщает 12 декабря пресс-служба вуза.

Профессор кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна ГПА КФУ, руководитель группы Сергей Милокумов пояснил, что паломнические туры позволят верующим людям и всем, кто интересуется историей России и ее основными конфессиями, ознакомиться со святыми местами, архитектурой, искусством культовых построек.

«Паломнический тур в Крыму — это один из инструментов приобщения к духовной Мекке России, возвращение к нашим традициям и духовным ценностям», — сказал учёный.

Отмечается, что участники круглого стола продемонстрировали заинтересованность в развитии туристического направления, а также наметили планы на дальнейшее сотрудничество в рамках проекта «Крым — духовно-культурный код России». Они подчеркнули, что такое взаимодействие в ближайшем будущем позволит говорить о формировании в регионе нового кластера — паломнического туризма.

Депутаты парламента Крыма убрали три муниципальных образования республики из зоны действия курортного сбора. Таким образом, в эксперименте по взиманию курортного сбора остаются Алушта, Судак, Феодосия и Ялта.

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