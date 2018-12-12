В Китае погубившего 15 человек водителя приговорили к смерти

Пекин, , 12:07 — REGNUM Смертный приговор вынесен в провинции Хунань в Центральном Китае мужчине, который совершил умышленный наезд на толпу людей, что стало причиной гибели 15 человек. Об этом сообщает 12 декабря информационный портал Sina.

Водителя по имени Ян Цзанъюнь приговорил к казни Народный суд средней ступени городского округа Хэнъян. В заявлении суда говорится, что поведение 54-летнего мужчины является особо опасным. Ответчик признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 12 сентября в уезде Хэдун. По дороге двигался внедорожник Land Rover, но съехал с нее и врезался в группу горожан, собравшихся на площади. Погибли 15 человек, еще 43 получили травмы.

Водителя, ранее не раз судимого, сразу задержали. Выяснилось, что он умышленно направил автомобиль на людей из чувства мести за тяжелую судьбу.

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