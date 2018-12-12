В Псковской области состоится первый фестиваль русских каш

Псков, , 12:04 — REGNUM Кулинарный праздник, посвященный русским кашам, состоится в новогодние праздники в Псковской области. Об этом сообщает 12 декабря пресс-служба областной администрации.

Отмечается, что первый межмуниципальный фестиваль русских каш «Вернем каши на столы наши» состоится 4 января в городском парке Порхова на берегу реки Шелонь. В пресс-службе указали, что мероприятие направлено на возрождение национальных традиций русской кухни.

«На фестиваль приглашены делегации всех районов Псковской области, которые смогут приготовить свои варианты каш», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в администрации уведомили, что, кроме приготовления и дегустации различных каш, организаторы фестиваля запланировали проведение интерактивного концерта.