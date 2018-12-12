Президент Ирака встретился с лауреатом Нобелевской премии мира 2018 года

Багдад, , 12:08 — REGNUM Президент Ирака Бахрам Салих встретился с езидской девушкой Надей Мурад, ставшей лауреатом Нобелевской премии мира в 2018 году, сообщает 12 декабря Associated Press.

Мурад подверглась жесточайшим испытаниям после того, как ее деревню в Ираке захватили боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Из восьми ее братьев выжили только двое, остальные, отказавшись принять ислам, были убиты. Две сестры девушки и она сама были проданы в сексуальное рабство. Мурад удалось сбежать и оказаться в лагере для беженцев в Киркуке.

Когда о ее судьбе узнал весь мир, она была номинирована на Нобелевскую премию мира, которую получила в 2018 году. В своей нобелевской лекции она призвала мировых лидеров положить конец сексуальному насилию и преследованию со стороны террористов.

Напомним, курды-езиды — религозно-этническая группа, проживающая в Ираке. Особенности их мировоззрения заключаются в синкретическом включении в культовые практики как христианских, так и исламских элементов, а также автохтонных верований.

Езиды на протяжении столетий подвергались религиозным гонениям, однако сумели сохранить свою исключительность. Особенностью религии является отсутствие прозелитизма: езидом нельзя стать, им можно только родиться.

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