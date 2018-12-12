Госдума ужесточает противопожарный контроль в торговых центрах

Москва, , 12:03 — REGNUM Законопроект, ужесточающий контроль за противопожарной безопасностью, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Нормы вводятся после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Прежде всего, вводится понятие «объект с массовым пребыванием людей» — объект, на котором возможно постоянное или временное пребывание 50 и более человек, при этом на одного человека приходится менее одного квадратного метра площади. В отношении таких объектов будет проводиться государственный мониторинг пожарной безопасности.

Прописывается обязательное участие органов государственного пожарного надзора в проведении государственной экспертизы проектной документации и выдаче заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности.

Правительство РФ установит периодичность проведения плановых проверок в зависимости от классификации по функциональной пожарной опасности и присвоенной объекту защиты, территории или земельному участку определенной категории риска.

Планируется отнесение к вопросам местного значения участия в осуществлении мероприятий по профилактике пожаров.

Законопроект предполагает также утверждение типовых дополнительных профессиональных программ в области обучения мерам пожарной безопасности федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Одновременно признаются утратившими силу нормы, касающиеся исключения из сферы контроля федерального государственного пожарного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на этапах проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции и ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию.