В Дагестане рассмотрят дело о банкротстве ликвидированного банка

Махачкала, , 12:08 — REGNUM Махачкалинский коммерческий банк «Эльбин» требуют признать банкротом. Соответствующее заявление в Арбитражный суд Дагестана поступило от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Заседание по данному иску запланировано на 26 декабря 2018 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Напомним, в апреле 2018 года Банк России отозвал у «Эльбин» лицензию на осуществление банковских операций. Причиной такого решения стали выявленные в работе банка признаки получения доходов преступным путём и финансирования терроризма. Кроме того, в банке проводились валютно-обменные операции без внесения их в бухгалтерский учет и отчетность, представляемую в Центробанк.

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Позже, 19 июня, Арбитражный суд Дагестана принял решение о ликвидации банка «Эльбин», удовлетворив заявление Агенства по страхованию вкладов. Отмечалось, что все вкладчики банка имеют право на компенсацию своих средств, так как организация являлась участником системы страхования вкладов.

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