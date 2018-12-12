Омбудсмен рассказала школьникам в День Конституции РФ о правах человека

Москва, , 11:57 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с учениками одной из Московских школ и рассказала об истории и развитии института государственного правозащитника, основных направлениях деятельности уполномоченного, а также о правах и свободах человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ.

В начале декабря федеральный омбудсмен дала старт Всероссийскому единому уроку «Права человека». Тогда в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) Татьяна Москалькова рассказала столичным школьникам об истории развития, гарантиях и методах защиты прав человека в мире и России.

В течение декабря в рамках образовательного проекта во всех субъектах РФ пройдут встречи учащихся с региональными уполномоченными и представителями правозащитного сообщества. Кроме того, для детей будут организованы семинары, конкурсы, викторины, фестивали и другие очные и дистанционные интерактивные мероприятия.

Всероссийский единый урок по правам человека второй год подряд включен в календарь образовательных событий учебного года по инициативе федерального омбудсмена и решению Министерства просвещения.

В прошлом году в едином уроке приняли участие 28 тысяч школ, 6,5 миллиона детей и 262 тысячи учителей.