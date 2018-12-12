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В Египте начали расследование из-за фото туристов на пирамиде Хеопса

Общество

Датский фотограф опубликовал свой «подвиг» на канале в YouTube

Каир, 12 декабря 2018, 11:49 — REGNUM  Власти Египта занялись расследованием снимков, на которых пара из Дании забралась на пирамиду Хеопса и занялась на ней сексом, сообщает 12 декабря Geo TV.

Видео на котором пара взбирается на пирамиду, а затем делает непристойные снимки, было снято в конце ноября, однако было опубликовано лишь 8 декабря на видео сервисе YouTube.

«Органы правопорядка исследуют подлинность снимков, на которых изображен датский фотограф и неизвестная женщина», — подчеркнул генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта Мостафа Вазири.

Сам незадачливый фотограф рассказал, что всю жизнь мечтал взобраться на пирамиду и сделать оттуда несколько снимков. Однако он не прокомментировал свое поведение в контексте того факта, что закон Египта запрещает взбираться на пирамиды, тем более делать на них подобные снимки.

Аналогичные инциденты происходили и прежде. Так в 2016 году за восхождение на пирамиду незадачливый турист лишился права на посещение Египта в течение всей жизни.

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Политическая жизнь Египта
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