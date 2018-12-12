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В Алма-Ате открылся первый детский лор-центр

Общество

Специалисты центра прошли специальную подготовку

Алма-Ата, Казахстан, 12 декабря 2018, 11:39 — REGNUM  На базе больницы №5 в Алма-Ате открылся первый городской центр лор-помощи для детей, сообщает 12 декабря агентство «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения Алма-Аты.

В управлении отметили, что сотрудники центра прошли подготовку и сотрудничают с ведущими специалистами СНГ, Европы и Азии. Специалисты центра будут применять эндоскопические и микрохирургические методы лечения.

На базе больницы также будет работать современный центр амбулаторной реабилитации.

Напомним, в конце ноября в Караганде открыли новую больницу, в которой будут обслуживать государственных служащих и членов их семей. Поликлинику также могут посещать обычные граждане. В частности, медучреждение приняло участие в компании свободного прикрепления граждан.

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Реформа здравоохранения в Казахстане
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