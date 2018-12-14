Сквер или застройка: жители Басманного района Москвы ждут отклика властей

Москва, , 11:53 — REGNUM Жители Басманного района Москвы собирают подписи горожан с целью не допустить точечной застройки в охранной зоне Немецкой слободы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист Алексей Егоркин. По мнению жителей, решение может быть принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы в ближайшее время.

Место будущего строительства находится в промежутке между объектом культурного наследия федерального значения Церковь Вознесения на Гороховом поле XVIII века и Московской усадьбы Струйских — Белавиных — Варенцовых XIX века. Егоркин отметил, что впервые о застройке Токмакова пер., вл. 25 жители узнали из «секретных» протоколов ГЗК Москвы, которые были опубликованы в открытом доступе в интернете.

«Здесь собираются поставить жилой комплекс на четыре корпуса якобы по программе реновации. Но это будет типичная точечная застройка. Тем самым убьют весь вид и нанесут непоправимый ущерб охранной зоне. Мы, жители, выступаем категорически против», — подчеркнул активист.

Он добавил, что начиная с весны 2018 группа активистов Басманного района задалась целью реализовать в данном месте проект сквера под смысловым названием «Горохово поле». Название сопряжено с топонимика данного места — здесь произрастал горох, который подавали к придворному столу.

Жители отмечают, что сам по себе Басманный район довольно депрессивен — отсутствуют зелёные зоны для отдыха горожан, много промышленных объектов и обилие застройки. К тому же, к пустующей территории примыкает двор коррекционной школы для детей с особенностями развития, нуждающимися в особо бережном отношении.

«Сквер планируется с интерактивной и смысловой нагрузкой. Таким образом, история места была бы обыграна в самом сквере», — подчеркнул активист.

Предварительно были проведены опросы местных жителей и горожан, и собрано не менее 700 подписей за создание сквера. Инициативу поддержали муниципальные депутаты и почетные жители Басманного района (Наталья Домашнева, Андрей Леднев, Юрий Рост и другие), прихожане церкви Вознесения и ее настоятель отец Василий (в миру Василий Голованов).

«Расположенный на визуальной оси между объектами культурного наследия: «Усадьба Струйских — Белавиных — Варенцовых» и церковью Вознесения на Гороховом поле (арх. Матвей Казаков) XVIII в. сквер станет связующим звеном этого разорванного ныне архитектурно-исторического ансамбля», — подчеркнула автор проекта, член союза архитекторов Москвы Ксения Панюк.

В настоящий момент жители не получили отклик от властей на свой проект. Ранее о проблеме застройки данной территории выступило с официальным заявлением общественное движение «Архнадзор». Координаторы движения отметили, что в начале марта 2018 года Градостроительно-земельная комиссия при правительстве Москвы «согласилась» с изменением правил землепользования и застройки (ПЗЗ) для участка по адресу: Токмаков переулок, 25. При этом предельная высота застройки на этом участке была повышена до 20 метров.

Мэр Москвы, возглавляющий ГЗК, распорядился строить жилой дом по программе реновации на участке между церковью Вознесения на Гороховом Поле (улица Радио, 2) и усадьбой Струйских — Белавиных — Варенцовых (Токмаков переулок, 21/2) — памятниками федерального и регионального значений.

Однако участок находится в границах объединённой охранной зоны, и по закону здесь возможна только «регенерация», то есть восстановление утраченной исторической застройки.

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