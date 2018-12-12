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На Украине ввели запрет на импорт вакцины от ветряной оспы

Общество

Вакцина упаковывалась и проверялась в России

Киев, 12 декабря 2018, 11:24 — REGNUM  Вакцину от ветряной оспы «Варитрикс» запретили на Украине, заявили в государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, сообщает 12 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, была полностью запрещена вакцина бельгийской фирмы «Глаксосмиткляйн Байолоджикалз с.а.». Упаковщиком и контролером качества вакцины является российская фирма «Смиткляйн Бичем-Биомед». Отмечается, что запрет введен из-за «нарушений требований законодательства».

Напомним, на Украине также отсутствуют вакцины от кори, хотя минздрав Украины утверждает, что их хватает на все регионы. В результате заболеваемость корью уже превысила рекордный показатель 2006 года: с начала 2018 года корью заболели 46,937 тыс. граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине зафиксирована рекордная заболеваемость корью

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Вакцинация
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