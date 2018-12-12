Врио губернатора встал на защиту исторического облика Курска

Курск, , 11:16 — REGNUM В Курске создана рабочая группа по восстановлению историко-культурного облика центра города. Как сообщила пресс-служба областной администрации, соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт.

Комиссия будет восстанавливать исторический облик части Курска, ограниченной улицами Дзержинского, Сонина и Ендовищенской. Для этой территории разработают единый архитектурный облик. План мероприятий по восстановлению облика центра города комиссии поручено разработать уже к 25 декабря.

Возглавил рабочую группу замгубернатора Алексей Смирнов. В неё также вошли чиновники обладминистрации, директор по управлению активами АО «Курский электроаппаратный завод» Петр Агибалов, представитель Курской епархии РПЦ Владимир Горбылев, директор Курского областного краеведческого музея Ирина Лоташова, директор Курской государственной картинной галереи имени А. А. Дейнеки Игорь Припачкин и директор Курского государственного цирка Наталья Шульга.

Как уже сообщало ИА REGNUM, небрежное отношение чиновников к историческому центру было одной из главных претензий к ушедшему в отставку губернатору Александру Михайлову. Только за последние годы в областном центре разразилось несколько «архитектурных» скандалов.

В марте 2015 года курская общественность встала на защиту «дома Малевича» — здания на улице Почтовой, который начали разбирать неизвестные рабочие. В интернете появилась петиция, авторы корой заявили, что именно в этом доме жил знаменитый художник Казимир Малевич с семьей, и предложили создать там музей. Городские власти, вооружившись экспертным мнением краеведов, опровергли эту информацию — нумерация домов на улице многократно менялась, и настоящий дом Малевича сейчас носит номер 13, где располагается ОАО «Единый расчетно-кассовый центр г. Курска». Однако протестующих к тому времени набралось уже так много, что чиновникам пришлось пойти на уступки. На доме №13 установили мемориальную доску, а дом №17 вошел в перечень объектов культурного наследия регионального значения как «Дом А. Ф. Безходарного». Сейчас его хотят продать в частные руки, так как у города нет денег на восстановление и содержание здания, которое потихоньку разваливается.

Защитники «дома Малевича» напомнили о сносе Георгиевской аптеки в 2013 году. Это здание XIX века «исчезло» из перечня объектов культурного наследия, как и другие старинные дома на участках, приглянувшихся застройщикам. Больше всего горожан возмущали торговые центры, выраставшие на улицах Курска как грибы после дождя.

В 2018 году борьба за исторический Курск продолжилась: в сентябре горожане встали на защиту «особняка Беньковских» — дома №80 на улице Красной Армии, который тоже якобы собирались сносить. Защитники составили петицию и провели пикет, на котором призвали городских властей «к конструктивному диалогу» и потребовали допуска общественников к обсуждению каждого исторического здания и строительства в охранных зонах.

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