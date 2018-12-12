Путин: Созидательный потенциал Конституции РФ неисчерпаем

Москва, , 11:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин написал приветственное слово к юбилейному изданию, посвящённому 25-летию Конституции РФ. Подчеркивается, что Конституция — это поворотное событие в новейшей истории России и в жизни граждан, сообщается на сайте Кремля.

Главный документ страны позволяет провести коренные преобразования в экономике и социальной сфере, в системе здравоохранения, образования и культуры.

По мнению главы государства, за 25 лет Конституция выдержала проверку временем, создала условия для стабильного развития страны и формирования важнейших государственных, общественных институтов.

«Демократический, созидательный потенциал Конституции РФ неисчерпаем. Предстоит еще много сделать, чтобы воплотить в жизнь её нормы и ценности», — говорится в приветственном слове президента России.

Читайте также: Путин проведёт приём в честь 25‑летия Конституции РФ

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 декабря, глава Российского государства Владимир Путин примет участие в торжественном приёме по случаю 25-летия принятия Конституции Российской Федерации.

Подробнее: Власти соблюдают Конституцию РФ, считают 76% граждан