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Пострадавший в резонансном ДТП на Урале ребёнок начал говорить

Общество

«Динамика есть»

Екатеринбург, 12 декабря 2018, 11:05 — REGNUM  Пострадавший в резонансном ДТП на улице Фурманова в Екатеринбурге двухлетний мальчик начал говорить. Об этом отец ребёнка заявил в соцсетях.

По словам мужчины, его сын уже понимает речь и говорит отдельные слова. Уралец надеется на то, что все проблемы удастся победить. «Нужно время, упорство и вера», — говорит гражданин.

Как пишет издание Накануне.Ru, матери ребёнка 13 декабря будут делать операцию. Есть вероятность, что её выпишут к Новому году. Ещё одному пострадавшему в ДТП мужчине операцию сделают 12 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября автомашина Honda сбила в Екатеринбурге троих человек. Водитель был обвинён в покушении на убийство и арестован.

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Дорожно-транспортные происшествия
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