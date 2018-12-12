Пострадавший в резонансном ДТП на Урале ребёнок начал говорить

Екатеринбург, , 11:05 — REGNUM Пострадавший в резонансном ДТП на улице Фурманова в Екатеринбурге двухлетний мальчик начал говорить. Об этом отец ребёнка заявил в соцсетях.

По словам мужчины, его сын уже понимает речь и говорит отдельные слова. Уралец надеется на то, что все проблемы удастся победить. «Нужно время, упорство и вера», — говорит гражданин.

Как пишет издание Накануне.Ru, матери ребёнка 13 декабря будут делать операцию. Есть вероятность, что её выпишут к Новому году. Ещё одному пострадавшему в ДТП мужчине операцию сделают 12 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября автомашина Honda сбила в Екатеринбурге троих человек. Водитель был обвинён в покушении на убийство и арестован.