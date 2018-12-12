Дом Верещагиной в Пресненском районе Москвы превратят в офисное здание

Москва, , 11:39 — REGNUM Дом Верещагиной в Пресненском районе Москвы воссоздаст победитель городского аукциона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента города Москвы по конкурентной политике 12 декабря.

Как заявил глава ведомства Геннадий Дёгтев, согласно условиям сделки, победитель аукциона должен провести на объекте реставрационные работы.

«Определено и будущее назначение — офисное здание. На все виды работ отводится не более пяти лет», — уточнил он.

По результатам торговой сессии, владельцем объекта, площадь которого составляет 254 квадратных метров, стал индивидуальный предприниматель Давид Романов.

«В будущем планируем использовать здание под размещение своего офиса», — подчеркнул Романов.

Здание расположено на Среднем Трёхгорном переулке, дом 6/20, строение 1. Дом был построен в 19 веке для секунд-майора Алексея Афанасьевича Верещагина. В 1980 году на объекте произошел пожар. Во время второго возгорания в 1996 году от дома остался только каменный фундамент.

Как сообщало ИА REGNUM, в особняке на улице Остоженка, описанном в романе «Мастер и Маргарита», провели первые масштабные ремонтно-реставрационные работы за всю историю существования здания, которое было построено в 1903 году в стиле модерна.

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