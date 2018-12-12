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Дом Верещагиной в Пресненском районе Москвы превратят в офисное здание

Общество

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Москва, 12 декабря 2018, 11:39 — REGNUM  Дом Верещагиной в Пресненском районе Москвы воссоздаст победитель городского аукциона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента города Москвы по конкурентной политике 12 декабря.

Как заявил глава ведомства Геннадий Дёгтев, согласно условиям сделки, победитель аукциона должен провести на объекте реставрационные работы.

«Определено и будущее назначение — офисное здание. На все виды работ отводится не более пяти лет», уточнил он.

По результатам торговой сессии, владельцем объекта, площадь которого составляет 254 квадратных метров, стал индивидуальный предприниматель Давид Романов.

«В будущем планируем использовать здание под размещение своего офиса», — подчеркнул Романов.

Здание расположено на Среднем Трёхгорном переулке, дом 6/20, строение 1. Дом был построен в 19 веке для секунд-майора Алексея Афанасьевича Верещагина. В 1980 году на объекте произошел пожар. Во время второго возгорания в 1996 году от дома остался только каменный фундамент.

Как сообщало ИА REGNUM, в особняке на улице Остоженка, описанном в романе «Мастер и Маргарита», провели первые масштабные ремонтно-реставрационные работы за всю историю существования здания, которое было построено в 1903 году в стиле модерна.

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