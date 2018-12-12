РЖД обвинили в уничтожении исторических зданий вокзалов

Москва, , 10:37 — REGNUM Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») винит РЖД в целенаправленном уничтожении исторических зданий вокзалов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

«Российская государственная компания ОАО «РЖД» проводит целенаправленную политику уничтожения исторических вокзалов. То что пытаются сохранить во всех странах мира, учитывая специфическую архитектуру этих объектов на переломе веков, сто лет назад, в России подлежит просто целенаправленному уничтожению, причем по заказу государственной компании», — заявил Шеин на пленарном заседании.

Он в целом обрисовал ситуацию вокруг сноса исторических зданий в России и в Москве в частности.