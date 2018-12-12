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Тульские пряники для сирийских детей доставлены на авиабазу Хмеймим

Общество

Сладкие подарки к Новому году привезли детям сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон

Дамаск, 12 декабря 2018, 10:34 — REGNUM  Российские военные доставили полтонны тульских пряников сирийским детям, оставшимся в ходе войны без родителей, передает 12 декабря телеканал «Звезда».

Отмечается, что сладкие подарки к Новому году привезли детям сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. Всего на авиабазу Хмеймим из России доставлено около двух тонн сладостей. Тульские пряники и другие сладкие подарки развозят по сирийским школам-интернатам, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря стало известно, что во всех освобожденных от боевиков районах Сирии будут открыты специальные реабилитационные центры для тех детей, которые многие месяцы находились в плену у террористов, подвергаясь пыткам, унижениям и мощному психологическому давлению.

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