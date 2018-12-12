Игры Fortnite и PUBG запретили в Китае из-за высокого уровня насилия

Пекин, , 10:29 — REGNUM В Китае под запрет попали многопользовательские онлайн-игры Fortnite и PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), и, похоже, у них не получится вернуться на игровой рынок страны. Об этом 11 декабря сообщил портал Screen Rant.

Издание обратило внимание читателей на тот момент, что китайский комитет по этике запретил обе игры не с формулировкой «нуждающиеся в корректировке». Таким образом, они, скорее всего, попали под полный запрет. Отмечается, что подобное решение было принято из-за высокого уровня насилия в этих MMO.

Читайте также: Фанаты игры Super Smash Bros. сняли юмористический ролик со спецэффектами

Напомним, Fortnite и PUBG сейчас являются настоящими мировыми хитами в сфере многопользовательских онлайн-игр в жанре королевской битвы. В ноябре 2018 года в игре Fortnite зарегистрировалось более 200 млн геймеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый рекорд Fortnite: в игре зарегистрировались более 200 млн геймеров