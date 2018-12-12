Власти соблюдают Конституцию РФ, считают 76% граждан

Москва, , 10:26 — REGNUM Большинство жителей России (61%) знают, какой праздник отмечается 12 декабря — День Конституции РФ. 33% затруднились ответить, 6% назвали другой праздник. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

При этом 42% опрошенных никогда не читали главный документ страны. Довольно хорошо знают текст Конституции РФ 9%, плохо помнят 23%, читали, но ничего не помнят 26% граждан.

По мнению 76% опрошенных, российские власти соблюдают Конституцию РФ. 18% считают, что совершенно не соблюдают. 7% граждан затруднились ответить.

Опрос проведен 22 — 28 ноября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, наиболее важными правами, прописанными в Конституции РФ, жители России считают социальные права — это право на охрану здоровья (49%), на образование (45%), на труд (40%) и на социальное обеспечение (38%).

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