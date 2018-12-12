Нарушители ПДД смогут претендовать на скидку в случае задержки штрафа

Москва, , 10:24 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий получить скидку на оплату штрафа в случае задержки почтой копии постановления, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

В случае если нарушитель ПДД получит копию постановления о штрафе по почте после истечения 20 дней со дня вынесения такого постановления, то по ходатайству возможно будет восстановить срок, когда возможна оплата штрафа со скидкой в 50%.

Прописывается, что определение об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными КоАП РФ.

Закон принимается во исполнение постановления Конституционного суда.

Речь идет о штрафах за нарушения ПДД, зафиксированные фото‑ и видеокамерами.

Депутаты Госдумы готовят законопроект о праве граждан обжаловать в электронном виде штраф, сообщил в ходе дискуссии депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Кроме того, по мнению парламентариев, в городах, где существуют повышенные штрафы за нарушения ПДД, должны быть повышенные скидки при своевременной оплате штрафа.