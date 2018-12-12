Госдума приняла закон о небесплатной любительской рыбалке

Москва, 12 декабря 2018, 10:19 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о любительском рыболовстве, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря. Бесплатная рыбалка сохраняется, но предполагается очень много исключений.
Так, свободно рыбачить запрещается на землях обороны и безопасности, на тех участках, которые предоставлены для развития аквакультуры, любительская рыбалка может быть ограничена в особо охраняемых природных территориях.
Кроме того, должна соблюдаться суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов определенного вида (определяется в правилах рыболовства).
Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») заявил о сохранении бесплатной рыбалки.
Вместе с тем оппозиция нашла минусы в законе и увидела ограничения.
Так, против выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Шесть лет работы над законом все равно не дают возможности, чтобы была свободная бесплатная рыбалка хотя бы в некоторых зонах на водоеме… Невозможно людям подойти и спокойно заниматься рыбалкой… Внеся поправку, мы не даем возможность нашим гражданам спокойно рыбачить», — заявил парламентарий.
Он указал на то, что закон вызовет раздражение в обществе.
«Мы злим миллионы людей… (С принятием закона рыболовам-любителям может быть доступна) самая мелочь, рыба, которая не имеет большой ценности», — указал Жириновский.
В ходе дискуссии депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов обратил внимание на то, что закон фиксирует уже существующий запрет на ловлю электроудочкой и сетями.
«Но мы не запрещаем продажу», — возмутился депутат.
Он призвал не спешить с принятием закона.
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