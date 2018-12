Сценариста Uncharted наградят за «жизненные достижения» в игровой индустрии

Сан-Франциско, США, , 10:26 — REGNUM Сценарист и режиссёр видеоигр Эми Хенниг получит награду Lifetime Achievement Award в рамках профессиональной конференции разработчиков игр Game Developers Conference 2019, сообщается на сайте GDC. Это награда вручается за особый вклад в развитие индустрии.

«Эми Хенниг — могущественная фигура в игровом мире. Её работа стала примером того, как должно выглядеть повествование в хорошей игре: с пафосом, юмором, саспенсом и энергией», — сообщила Кэти Штерн, исполнительный директор конференции

Эми Хенниг особенно известна своей работой над серией игр Uncharted. Ранее под её руководство вышли крупные проекты: серия игр Legacy of Kain и Michael Jordan: Chaos in the Windy City — самая первая работа Хенниг. После закрытия компании Visceral Games, она основала собственную независимую студию для разработки игр в виртуальной реальности. Эксперты считают, что Хенниг воспользуется вручением награды Lifetime Achievement Award для анонса своей первой игры.

Напомним, что награда за «жизненные достижения» на специализированной конференции Game Developers Conference вручается значимым для индустрии видеоигр разработчикам. Ранее её уже получили известные геймдизайнеры Тим Шейфер, Тим Суини, Сигеру Миямото, Уоррен Спектор, Джон Кармак, Хидео Кодзима, Сид Мейер, Рей Музика, Грег Зещук и др. Церемония 2019 года пройдёт 21 марта в Сан-Франциско.

