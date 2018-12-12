Символом уходящего года в Японии стал иероглиф «бедствие»

Токио, , 10:04 — REGNUM Графическим символом уходящего, 2018 года в Японии стал иероглиф «вадзавай», означающий «бедствие», передает телеканал Nihon TV.

Отмечается, что такое решение было принято по результатам голосования, проведенного среди жителей страны Ассоциацией проверки иероглифической грамотности. Сообщается, что такой выбор граждан обусловлен большим числом стихийных бедствий, которые обрушились в 2018 году на разные регионы Японии.

Напомним, за текущий год Япония пережила приход нескольких мощных тайфунов, от последствий которых погибли сотни человек. Также в сентябре мощное землетрясение на Хоккайдо унесло жизни десятков человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 5 на 6 сентября на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Из-за подземных толчков пришлось отменить матч между футбольными сборными Японии и Чили. Затем стали поступать сообщения о жертвах и разрушениях.

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