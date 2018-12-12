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В Ставропольском крае выбрали лучший школьный краеведческий музей

Общество

Им стал музей Центра музейной педагогики школы №16 в селе Казьминское

Ставрополь, 12 декабря 2018, 10:02 — REGNUM  Историко-краеведческий музей Центра музейной педагогики школы №16 села Казьминского Кочубеевского района стал лучшим школьным краеведческим музеем Ставропольского края, сообщила пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

Отмечается, что от университета в состав жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей — 2018» вошли заведующая кафедрой истории России Марина Колесникова и профессор Николай Судавцов.

Всего в конкурсе приняли участие 18 школьных музеев Ставропольского края. Основным критерием при выборе лучшего музея стал комплексный подход при организации музейных экспозиций, отражающих, историю школы, села, города, района и края.

Члены жюри оценивал и также работу музея со школьниками, прививание ребятам интереса к исследовательской работе. Соревнования прошли в рамках партийного проекта «Историческая память».

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Развитие музеев
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