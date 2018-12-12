В Дагестане закрывают незаконные заправки

с. Уркарах, Дагестан, , 10:06 — REGNUM Три автозаправочные станции в селе Уркарах Дахадаевского района Дагестана решением суда приостановили свою деятельность до полного устранения нарушений. В их работе были выявлены многочисленные факты несоблюдения правил пожарной и промышленной безопасности, а также требований законодательства о лицензировании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Напомним, в течение 2018 года в Дагестане неоднократно решением суда закрывались АЗС по всей республике. Так, многочисленные нарушения противопожарного, экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства были выявлены и в работе 13 заправок в городе Буйнакске и стольких же станций в Кизилюртовском районе. В отношении владельцев данных объектов были возбуждены административные дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководство Дагестана с начала 2018 года неоднократно обращалось к бизнесменам, в том числе и к владельцам АЗС, с требованием выйти из теневого сектора экономики, изменить отношение к налоговому и трудовому законодательству. В противном случае глава Дагестана Владимир Васильев пообещал обрушить на них «пролетарский гнев».

В конце ноябре руководитель региона отметил, что с начала года после многочисленных призывов более 700 работников автозаправочных станций в республике были поставлены на официальный учёт. Это привело к увеличению налоговых поступлений в данной сфере.

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