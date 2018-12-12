Милонов просит Голикову устроить новогодний праздник для бездомных

Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Новогодние ярмарки для бездомных людей предложил организовать депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»). С такой инициативой он обратился в письме к вице-премьеру Татьяне Голиковой, курирующей социальную политику в РФ, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе парламентария.

Как считает Милонов, официальная организация таких ярмарок подвигнет более благополучных граждан оказать посильную помощь бездомным.

«Возможно, стоило бы организовать в городах России несколько пунктов, площадок или специализированных ярмарок, куда люди могли бы принести вещи, новогоднее угощение или медикаменты для тех, кто вынужден жить и встречать Рождество на улице», — написал депутат Милонов вице-премьеру Голиковой.

Он считает, что «покровительство властей» таким ярмаркам и «общий праздничный дух» подтолкнут людей к оказанию постоянной помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Добавим, что петербургская благотворительная организация помощи бездомным «Ночлежка» уже начала собирать новогодние подарки для бездомных людей. В ходе акции «Мандаринка и тушёнка», которая будет идти по 23 декабря, по семи адресам в Петербурге можно принести подарки для бездомных.

Кроме того, в подарок для таких людей волонтёры проекта «Хурма» по всей стране вяжут комплекты из тёплых шарфов, варежек, носков и шапок. Перед Новым годом волонтёры «Ночлежки» расфасуют все собранные продукты и вещи в подарочные наборы и вручат бездомным людям. «Ночлежка» рассчитывает подарить нуждающимся 500 комплектов.