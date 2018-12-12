Мордовской компании не разрешили поставлять питание в детсады Ярославля

Ярославль, , 12:55 — REGNUM ООО «Мордовская кейтеринговая компания» подала 10 жалоб в УФАС по Ярославской области на департамент социально-экономического развития Ярославля, который организовывал конкурсы по выбору поставщика питания в детских садах города. Информация об этом содержится на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре — ноябре мэрия города объявила 18 конкурсов на организацию питания в детских садах в 2019 году стоимостью около 50 млн рублей каждый. Компания, зарегистрированная в Саранске, подала заявки на участие в части конкурсов.

Как следует из жалоб, «Мордовская кейтеринговая компания» не прошла предквалификационный отбор, то есть не была допущена к участию в конкурсе. Единственным участником комиссией по всем конкурсам был признан ярославский «Комбинат социального питания», который занимается этим и в настоящее время, с ним и было принято решение заключить договор.

Конкурсная комиссия посчитала, что у фирмы из Мордовии недостаточно опыта в организации питания в детских учреждениях. Но участник оспорил это в федеральной антимонопольной службе. Из 10 жалоб 3 были признаны обоснованными, а определение поставщика приостановлено. Интересно, что конкурсы на питание совпали с волной критики работы «Комбината социального питания» в школах и детских садах.

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