В Боровске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве отца пяти детей

Боровск, Калужская область, , 09:33 — REGNUM В Калужской области 7 декабря 2018 года оперативными сотрудниками органов внутренних дел задержан, ранее неоднократно судимый 36-летний житель Боровского района, который подозревается в убийстве отца пяти малолетних детей.

Как сообщили 12 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, по версии следствия, в ночь на 1 января 2018 года подозреваемый находился около кафе «Белкинские пруды», расположенного в калужской деревне Белкино, где вступил в конфликт с 29-летним жителем Малоярославца, приехавшим с друзьями провести новогоднюю ночь в кафе. В ходе конфликта мужчина нанес потерпевшему смертельное ранение и скрылся. У убитого мужчины осталось 5 малолетних детей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, путем следственно-оперативных действий установлена причастность подозреваемого к совершению убийства. В ходе розыскных мероприятий была получена информацию о возможном местонахождении обвиняемого.

Судом по ходатайству следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса задержанный вину в совершении убийства не признал. Однако по делу собрано достаточно доказательств, подтверждающих его причастность к совершению особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в первом полугодии 2018 года раскрываемость убийств составила 92%. Было раскрыто 24 убийства, а также 19 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 21 изнасилование и 18 преступлений, уголовные дела по которым были приостановлены в прошлые годы.

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