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В Мьянме отметят годовщину ареста журналистов Reuters

Общество

Информационное агентство Reuters, взяв на себя роль судебной инстанции, заявило о невиновности своих журналистов

Нейпьидо, 12 декабря 2018, 09:23 — REGNUM  В бывшей столице Мьянмы крупнейшем городе страны Янгоне протестующие соберутся, чтобы отметить годовщину ареста журналистов Reuters, сообщает 12 декабря Al Arabia.

«Тот факт, что они (сотрудники СМИ) отбывают наказание за преступление, которое не совершали, ставит под сомнение приверженность Мьянмы демократии, верховенству закона и свободе слова», — заявил главный редактор Reuters Стивен Адлер.

Напомним, двое мьянмских журналистов были арестованы 12 декабря 2017 года по обвинению в попытке разгласить информацию, являющуюся государственной тайной. За свое преступление они были приговорены к 7 годам лишения свободы.

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