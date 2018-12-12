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На Украине зафиксирована рекордная заболеваемость корью

Общество

Количество больных корью на Украине в 2018 году больше, чем в рекордном 2006 году

Киев, 12 декабря 2018, 09:06 — REGNUM  Почти 47 тыс. жителей Украины заболели корью с начала 2018 года, сообщает 11 декабря пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, с начала года корью заболели 46,937 тыс. человек, среди которых 29,519 тыс. детей (63%). Летальных исходов — 15, из них 11 заболевших были детьми. Больше всего больных наблюдаются во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Напомним, распространенность кори на Украине связана с нехваткой вакцин для населения. При этом минздрав Украины утверждает, что вакцин достаточно во всех регионах.

Также отметим, что рекордная заболеваемость корью на Украине была зафиксирована в 2006 году — тогда болезнь поразила более 42 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Эпидемия кори на Украине: число заболевших снова выросло

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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