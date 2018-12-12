В Оренбуржье выросло число граждан, для которых заграница под запретом

Оренбург, , 09:04 — REGNUM В Оренбургской области более чем на 20% выросло число местных жителей, выезд которых за рубеж попал под запрет. Основанием для ограничительной меры послужили долги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

В настоящее время в чёрном списке невыездных граждан числится более 32 тысяч человек. Стоит отметить, что еще в июне 2018 года закрывали границу на замок для 26 тысяч человек.

Заграничный новогодний отдых для этой категории оренбуржцев станет доступным только после погашения долгов. Напомним, что в чёрный список попадают те, чья задолженность превышает 30 тыс. рублей. Если должник не оплатил задолженность в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда выносится при наличии задолженности свыше 10 тысяч рублей.

Добавим, в 2017 году ограничительная мера действовала в отношении 43 267 оренбуржцев. Их суммарный долг составил более 10,8 млрд рублей.