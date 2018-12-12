Среда, 12 Декабря 2018 года
09:10:03 МСК

В Оренбуржье выросло число граждан, для которых заграница под запретом

Общество

Из-за наличия долгов сейчас невыездными числится более 32 тысяч человек

Оренбург, 12 декабря 2018, 09:04 — REGNUM  В Оренбургской области более чем на 20% выросло число местных жителей, выезд которых за рубеж попал под запрет. Основанием для ограничительной меры послужили долги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

В настоящее время в чёрном списке невыездных граждан числится более 32 тысяч человек. Стоит отметить, что еще в июне 2018 года закрывали границу на замок для 26 тысяч человек.

Заграничный новогодний отдых для этой категории оренбуржцев станет доступным только после погашения долгов. Напомним, что в чёрный список попадают те, чья задолженность превышает 30 тыс. рублей. Если должник не оплатил задолженность в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение права выезда выносится при наличии задолженности свыше 10 тысяч рублей.

Добавим, в 2017 году ограничительная мера действовала в отношении 43 267 оренбуржцев. Их суммарный долг составил более 10,8 млрд рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить