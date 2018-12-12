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Фанаты игры Super Smash Bros. сняли забавный видеоролик со спецэффектами

Общество

Они переоделись в персонажей игр Nintendo и устроили бой на четырех человек

Вашингтон, 12 декабря 2018, 08:57 — REGNUM  Фанаты игры Super Smash Bros. компании Nintendo выпустили забавный видеоролик с множеством спецэффектов. Он был опубликован 11 декабря на YouTube-канале Legend of Micah.

Поклонники игры, являющиеся профессиональными каскадерами, нарядились в персонажей игровой вселенной Nintendo и устроили «бой» на четверых человек. Видео получило название Stunt Tribute!, над его созданием работал режиссёр короткометражек и создатель визуального контента Михей Мур.

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Напомним, 7 декабря 2018 года вышла игра Super Smash Bros. Ultimate. Она представляет собой файтинг (игра, которая имитирует рукопашный бой), в котором между собой сражаются персонажи вселенной Nintendo.

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