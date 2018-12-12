Компания из США оснастит оборудованием онкологические центры Казахстана

Астана, , 08:54 — REGNUM Одиннадцать онкологических центров в Казахстане оснастят оборудование для лучевой терапии, сообщает 12 декабря агентство «КазТАГ» со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Минздрав республики подписал меморандум о сотрудничестве по оснащению онкологических центров специальным оборудованием с американской компанией Varian Medical Systems International AG.

Оборудование будет установлено в Национальном онкологическом центре в Астане, а также в десяти региональных центрах.

Напомни, в Казахстане раком ежегодно заболевают 36 тыс. человек, в том числе 650 детей. За девять месяцев 2018 года от онкологических заболеваний умерли около 15 тыс. человек.

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