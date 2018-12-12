Чиновников Челябинска раскритиковали за наружную рекламу

Челябинск, , 08:46 — REGNUM В Челябинске прокуратура подвергла критике работу городских чиновников в сфере наружной рекламы. Среди прочего претензии надзорного ведомства вызвало положение дел на проспекте Ленина. Городское управление наружной рекламы выполняет возложенные на него полномочия ненадлежащим образом, сообщили журналистам в облпрокуратуре.

Надзорное ведомство установило, что в управлении нет планирования контрольной работы. Сотрудники работают по сигналам с мест о возможном нарушении закона. По этой причине не принимаются должные меры к поиску и демонтажу рекламных конструкций, установленных в нарушение закона.

Только в ходе прокурорской проверки было выявлено 27 случаев, когда наружная реклама размещалась незаконно. Сотрудники управления потребовали от владельцев конструкций устранить нарушения законодательства. При этом в ходе проверки выяснилось, что в первом полугодии 2018 года управлением было выдано 396 предписаний. Исполнено же 287, то есть 72%.

«Бездействие должностных лиц по оперативному выявлению незаконно размещенных рекламных конструкций, несвоевременное реагирование на факты неисполнения требований, изложенных в предписаниях, обусловлено отсутствием соответствующих норм в муниципальных правовых актах», — заявили в прокуратуре.

Также прокуратура обнаружила, что сотрудники управления не в полной мере исполняют свои полномочия по аннулированию разрешений на установку наружной рекламы. Кроме того, найдены и факты, когда с владельцев рекламных конструкций не взыскивают стоимость демонтажа. Речь идёт о ситуациях, когда демонтаж производили за счёт бюджета.