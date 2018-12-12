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В аэропорту Алма-Аты отменили три и задержали шесть авиарейсов

Общество

В районе аэропорта Алма-Аты значительно снижена видимость из-за тумана

Алма-Ата, Казахстан, 12 декабря 2018, 08:21 — REGNUM  В аэропорту Алма-Аты задержаны шесть авиарейсов и еще три отменены из-за ухудшения погодных условий, сообщили 12 декабря на официальной странице аэропорта в Facebook.

В районе аэропорта Алма-Аты значительно снижена видимость из-за тумана. Администрация задержала рейсы в Усть-Каменногорск, Кустанай, Семипалатинск, Астану, Душанбе и Дубай.

Отменены также рейсы в Дубай, Чимкент и Бишкек. Аэропорт Алма-Аты имеет категорию, позволяющую принимать самолеты при плохих погодных условиях при условии наличия такой же категории у экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Алма-Аты был сертифицирован по категории III В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в середине ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт Алма-Аты сертифицировали по категории III B ИКАО

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